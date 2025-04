Il corpo di una giovane donna riaffiora dal fiume Serio | il mistero della morta senza nome ad Alzano Lombardo

Alzano Lombardo (Bergamo), 6 aprile 2025 – Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina (domenica 6 aprile 2025), attorno alle dieci sul greto del Serio, nella parte secca del fiume, ad Alzano Lombardo al confine con Ranica, provincia di Bergamo. L'identità della donna è ancora sconosciuta. Erano circa le dieci del mattino quando un passante ha contattato il numero unico 112, che sul posto ha inviato il 118, i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Dalle prime informazioni, la vittima sarebbe una donna tra i 30 e i 35 anni. I militari dell'Arma hanno setacciato la zona, ispezionando sia il cavalcavia sia gli argini del fiume. Il corpo è stato recuperato sui sassi nella parte secca del Serio, sotto il ponte della strada statale 671. Un gesto volontario? Un atto violento? La donna potrebbe essere annegata e il corpo trasportato poi dalle acque fino alla sponda del fiume.

