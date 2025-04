Il congresso della Lega Salvini acclamato segretario fino al 2029 | Il Viminale? Ne parlerò con Meloni

Salvini è stato confermato segretario della Lega, in carica fino al 2029. L'ha deciso il congresso federale del partito approvando, per acclamazione, la sua candidatura, l'unica presentata. L'esito del voto è stato accolto dagli applausi dei leghisti tutti in piedi, riuniti nella Fortezza da Basso per il congresso. Per effetto del nuovo statuto approvato ieri, il suo mandato si allunga di.

