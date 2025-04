Il congresso della Lega apre la campagna per le regionali Meini | Il partito è uno e resterà tale

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – La‘accoglie’ la truppa dei vannacciani (e il generale diventa vicesegretario) grazie a un cambiamento di statuto e mette nel mirino le.Ilfederale dà sostanzialmente il via allaelettorale cercando di dare un segnale di unità. Fra i primi a parlare c’è la candidata presidente ‘di bandiera’ Elena. “Unfederale che non è una semplice tappa formale, ma un momento decisivo per riaffermare con forza chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare. Identità, valori, territorio: sono queste le fondamenta su cui è nata e deve continuare a crescere la. Ed è proprio qui, nella cullanostra civiltà, che rilanciamo con coraggio la nostra visione alternativa a chi ha tradito le promesse, dimenticato le periferie, umiliato i territori”.