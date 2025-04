Il Comune approva la riduzione dell' Imu

riduzione dell'Imu per i contribuenti di Alife. E' quanto approvato nell'ultimo consiglio comunale che già aveva provveduto a ridurre l'addizionale comunale Irpef. Per quanto riguarda l'Imposta Municipale Unica, "è stata introdotta - annunciano il sindaco Fernando De Felice e l'assessore alla. Casertanews.it - Il Comune approva la riduzione dell'Imu Leggi su Casertanews.it 'Imu per i contribuenti di Alife. E' quantoto nell'ultimo consiglio comunale che già aveva provveduto a ridurre l'addizionale comunale Irpef. Per quanto riguarda l'Imposta Municipale Unica, "è stata introdotta - annunciano il sindaco Fernando De Felice e l'assessore alla.

Il Comune approva la riduzione dell'Imu. Anticipazioni di bilancio, approvazione delle nuove tariffe dell’imposta di soggiorno. IMU: pubblicate le FAQ sul prospetto delle aliquote. Approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027. Il Comune di Spoltore approva il bilancio di previsione, Imu invariata per il 2025. IMU: faq del Mef su prospetto delle aliquote. Ne parlano su altre fonti

Puoi pagare meno di IMU anche senza avvisare il Comune: ti basta solo questo modulo - Come ottenere una riduzione dell'IMU senza dover presentare una particolare documentazione al comune di residenza. (designmag.it)

Riduzione IMU senza richiesta al comune? La Cassazione dice si per gli immobili inagibili - Infatti, se l’inagibilità è già nota al Comune attraverso documenti ufficiali, la riduzione dell’IMU deve essere concessa d’ufficio, senza necessità di una richiesta esplicita. (investireoggi.it)

Sconti Imu su case in affitto a canone concordato: "Il ministero ha risposto ma il Comune non fa sapere nulla" - La denuncia del Sunia: "Gli uffici dell'Amministrazione continuano a respingere le pratiche e a non concedere le agevolazioni, chiedendo integrazioni non previste" ... (palermotoday.it)