Lortica.it - Il bisogno di musica e satira ad Arezzo

Leggi su Lortica.it

Bella serata ieri sera al teatro tenda didove si svolgeva il Tale & Quale show della rotaia, un impasto die di cabaret.Si carpiva l’agitazione degli organizzatori, considerando che sono tutti volontari per il Calcit, che dovevano fronteggiare un pubblico numerosissimo che ha riempito ogni ordine di posti.Bravi i cantanti in gara e l’orchestra che li accompagnava, come le coreografie dei ballerini che hanno arricchito le esibizioni canore.Certo, a farla da padrone è stata ladegli Avanzi di Balera, orfani di Alessandro, che hanno scaldato la platea insieme a Maurizio Borgogni (Ceccherino).È una ulteriore dimostrazione di come spettacoli popolari, oltretutto con uno scopo benefico, riescano a catalizzare l’interesse del pubblico, soprattutto in un periodo così triste per gli avvenimenti che ci circondano.