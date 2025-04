Inter-news.it - Il Bayern Monaco avverte l’Inter sugli infortuni e cita 4 precedenti

Leggi su Inter-news.it

Ilè il prossimo avversario delai quarti di finale di Champions League (martedì l’andata). Sarà unrimaneggiato dai numerosi, ma i bavaresino quattroper provare ad “intimorire” i nerazzurri.– Martedì sera andrà in scena il primo atto della grande sfida trae Inter ai quarti di finale di Champions League. All’Allianz Arena, è in programma GARA 1, mentre il ritorno è atteso per il 16 aprile a San Siro, sempre alle ore 21. Per le due squadre, già domani, sarà vigilia, tant’è che sia Vincent Kompany (con giocatore) che Simone Inzaghi (con giocatore) parleranno per presentare la sfida. Per quanto riguarda la formazione bavarese, ilsarà rimaneggiato, visti i numerosiarrivati di recente: l’ultimo e il più importante quello di Jamal Musiala.