Ieri in Campania | accoltellamento in pieno centro a Benevento Morto in mare nel napoletano

Campania di Ieri, sabato 5 aprile 2025. Avellino – La lettera del consigliere di maggioranza Olimpia Rusolo per comunicare l’adesione al gruppo “Viva la libertà”, diretta espressione dell’ex sindaco Gianluca Festa, lasciando “Siamo Avellino” che invece era stato ispirato dall’attuale Sindaco laura Nargi (LEGGI QUI) Benevento – Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti nella zona alta di Benevento nel Rione Mellusi nei pressi della Casa Cantoniera in seguito ad un accoltellamento che ha coinvolto un giovane che è stato poi trasportato all’ospedale Fatebenefratelli da un’ambulanza del 118. Evidenti a terra le tracce di sangue per un episodio ancora tutto da chiarire (LEGGI QUI) Caserta – I carabinIeri hanno arrestato a Villa di Briano (Caserta) il 46enne gestore di un bar: secondo l’accusa dei militari nel suo locale spacciava cocaina e faceva giocare i clienti con slot machine illegali (LEGGI QUI)Napoli – Il corpo privo di vita di un sub è stato rinvenuto nella serata di Ieri nel mare tra Torre del Greco ed Ercolano. Anteprima24.it - Ieri in Campania: accoltellamento in pieno centro a Benevento. Morto in mare nel napoletano Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, sabato 5 aprile 2025. Avellino – La lettera del consigliere di maggioranza Olimpia Rusolo per comunicare l’adesione al gruppo “Viva la libertà”, diretta espressione dell’ex sindaco Gianluca Festa, lasciando “Siamo Avellino” che invece era stato ispirato dall’attuale Sindaco laura Nargi (LEGGI QUI)– Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti nella zona alta dinel Rione Mellusi nei pressi della Casa Cantoniera in seguito ad unche ha coinvolto un giovane che è stato poi trasportato all’ospedale Fatebenefratelli da un’ambulanza del 118. Evidenti a terra le tracce di sangue per un episodio ancora tutto da chiarire (LEGGI QUI) Caserta – I carabinhanno arrestato a Villa di Briano (Caserta) il 46enne gestore di un bar: secondo l’accusa dei militari nel suo locale spacciava cocaina e faceva giocare i clienti con slot machine illegali (LEGGI QUI)Napoli – Il corpo privo di vita di un sub è stato rinvenuto nella serata dineltra Torre del Greco ed Ercolano.

Ieri in Campania: 51enne accoltellato in strada nel Salernitano. Campania, accoltella 20enne per sguardo alla fidanzata: arrestato per tentato omicidio - Salernonotizie.it. Nola: morto il giovane accoltellato dopo una lite per motivi di viabilità. Avellino, accoltella il compagno dell'ex moglie in pieno centro. Avellino| Insegue l'ex moglie e accoltella il suo nuovo compagno, notte di terrore a viale Italia. Denunciato 40enne. Accoltellato a Napoli nella Galleria Umberto I dopo una rissa tra coetanei: 17enne in prognosi riservata. Ne parlano su altre fonti

Nardò, accoltellamento in pieno centro storico - Protagonisti dell’episodio due giovani tunisini che, per cause ancora in corso di accertamento, sono passati dalla lite all’accoltellamento. L’episodio si è verificato ieri sera attorno ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Accoltellamento tra minorenni in pieno giorno a Gorizia - TRIESTE - Un minorenne è stato accoltellato in pieno centro a Gorizia, davanti a numerosi testimoni. Come riporta Telequattro è successo poco dopo le 14 di venerdì 14 marzo, vicino alla stazione ... (triesteprima.it)

Rissa e accoltellamento in centro. Sette indagati per tentato omicidio - Rissa e accoltellamento sul sagrato del Duomo prima di Natale: dieci indagati, tre di loro arrestati, gli altri sottoposti a misure varie. Il 23 dicembre scorso, in pieno centro, una lite tra due ... (msn.com)