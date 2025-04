Mistermovie.it - I Simpson finiranno con la Stagione 40? Il Futuro della Serie

Preparati, fan dei! La notizia è ufficiale: Thes è stato rinnovato fino alla40! Ma cosa significa questo per ilanimata più longeva d'America? Fox ha rinnovato ben quattro franchise animati, tra cui Thes, Bob’s Burgers, Family Guy e American Dad!. Il Traguardo Perfetto:40Dopo 35 anni di risate e avventure a Springfield, la40 potrebbe rappresentare il punto di arrivo ideale. Pensa a tutti i traguardi che laha superato: la5, la 10, la 15. Ma Thes ha continuato ad andare avanti. Con la40 all'orizzonte, con oltre 800 episodi, è tempo di pensare a come chiudere in bellezza.Segui Mister Movie per rimanere aggiornato su tutte le novità dal mondo dell'intrattenimento!