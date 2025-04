I primi effetti dei dazi si fanno sentire sui produttori di vini italiani e fanno male

Al Vinitaly di Verona le Associazioni della filiera vitivinicola nazionale chiedono alle istituzioni una "sospensione dell'applicazione dei dazi". Secondo l'Unione italiani vini è di "323 milioni di euro l'anno il sacrificio che la catena commerciale, dai produttori agli importatori ai distributori, deve assumersi per garantire i listini pre-dazi nei punti vendita, che riguarda 480 milioni di bottiglie spedite oltreoceano".

