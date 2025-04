I motivi della crisi del riso in Giappone tra proteste e prezzi alle stelle

Giappone non c’è abbastanza riso. Nel 2024 Tokyo ha affrontato una carenza di oltre 200 mila tonnellate del suo cereale base, pilastro della dieta nazionale e consumato quotidianamente dal 95 per cento dei 125 milioni di Giapponesi. I prezzi di questo alimento sono saliti alle stelle provocando un aumento dei costi a cascata in tutto il settore della ristorazione. I supermercati hanno dovuto limitare la quantità di riso acquistabile dai clienti, mentre il governo è stato costretto ad attingere alle proprie scorte di emergenza per abbassarne il prezzo. Ma da cosa è dovuta questa crisi?Sovvenzionati i coltivatori per limitare la produzioneTra i motivi c’è un mix di fattori, come il caldo record dell’estate che ha danneggiato i raccolti e l’impennata del turismo che ne ha incrementato la domanda. Lettera43.it - I motivi della crisi del riso in Giappone, tra proteste e prezzi alle stelle Leggi su Lettera43.it Innon c’è abbastanza. Nel 2024 Tokyo ha affrontato una carenza di oltre 200 mila tonnellate del suo cereale base, pilastrodieta nazionale e consumato quotidianamente dal 95 per cento dei 125 milioni disi. Idi questo alimento sono salitiprovocando un aumento dei costi a cascata in tutto il settoreristorazione. I supermercati hanno dovuto limitare la quantità diacquistabile dai clienti, mentre il governo è stato costretto ad attingereproprie scorte di emergenza per abbassarne il prezzo. Ma da cosa è dovuta questa?Sovvenzionati i coltivatori per limitare la produzioneTra ic’è un mix di fattori, come il caldo record dell’estate che ha danneggiato i raccolti e l’impennata del turismo che ne ha incrementato la domanda.

