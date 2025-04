Ilnapolista.it - I due Mondiali negli Usa potrebbero generare 62 miliardi di dollari di Pil globale (Tuttosport)

evidenza gli studi condotti in previsione dei duein Usa. Sia il Mondiale per Club che il Mondiale tradizionale (delle nazionali) si giocherannoStates, uno da questo giugno fino a luglio, l’altro nell’estate del 2026. I dati riportati daparlano di investimenti chearrivare a produrre 62didi Pil.Leggi anche: Infantino è una maschera: parla di un “un miliardo” die nessuno che si chiede da dove vengano (Guardian)I dueUsa sono una miniera d’oroDi seguito quanto scrivea proposito degli introiti derivanti dal Mondiale per Club e dalla Coppa del Mondo:Secondo due studi pubblicati dalla stessa Fifa e dal Segretariato dell’Organizzazione Mondiale del commercio (Omc), l’impatto dei tornei (Mondiale per Club e Mondiale, ndr) dal punto di vista socioeconomico è già straordinario: per l’edizione 2026 della Coppa del Mondo, il giro toccherà ben 6,5di persone.