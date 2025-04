Serieanews.com - I calciatori più costosi a destra della classifica: sul podio due del Como

Leggi su Serieanews.com

Fuori dal circolo delle big, c’è una Serie A che cresce in silenzio. E oggi vale una fortuna.e Torino in prima linea, con qualche sorpresaIpiù: suldue del(Foto: Ansa) – serieanews.comCi sono classifiche che fanno rumore. Altre, invece, sussurrano verità più sottili, ma forse più interessanti. Come quelle che raccontano cosa succede appena fuori dal cerchio delle solite note: le big, le strisciate, le “nove sorelle”Serie A che si spartiscono visibilità, coppe, titoloni.Ma che succede se ci si sposta leggermente a, verso chi lavora in silenzio, lontano dai riflettori?Succede che ci si imbatte in una graduatoria come quella pubblicata da Transfermarkt a marzo 2025. Unache raccoglie i giocatori più preziosiSerie A, escludendo quelli che militano nelle nove rose più costose del campionato.