Ilfattoquotidiano.it - “Ho scoperto che mio marito era l’assassino di una ragazzina di 12 anni, segnalata come scomparsa. E sono riuscita a smascherarlo”: la storia di Angela Hicks diventa un documentario

I bambini scomparsi non dovevano essere dimenticati. Così Ronald Reagan nei primi’80 decide di fare mettere le loro foto sui cartoni del latte, in modo che tutte le famiglie americane potessero vederne le facce e ricordarsi di loro. Tra questi bambini, comparve anche Jonelle Matthews. Aveva 12, non più una bimba ma un’adolescente, ed era il 20 dicembre 1984 quando sparì senza lasciare traccia.Siamo a Greeley, in Colorado, e la polizia non riuscì a trovare una pista credibile. Questo mistero lungo 40lo racconta oggi ilSky The Girl On The Milk Carton. A dare una svolta alle indagini è stata una donna,? Iniziando a sospettare di suo, Steve Pankey, un uomo manipolatore e violento.Il giorno dopo ladi Jonelle, accade una cosa insolita nella famiglia Pankey perché Steve decide di fare una gita tutti insieme a Big Bear, in California.