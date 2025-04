Ilfattoquotidiano.it - “Ho 43 anni di carriera e devi rispettarmi. Sciacquati la bocca”, “Mi hai dato dello stron*o. Ti vogliono bene solo i parenti”: lite tra Patrizia Pelletrino e Frank Matano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ne Vedremo Delle Belle, la prima serata del sabato di RaiUno condotto da Carlo Conti, è un programma che ha un’idea molto brillante alla base, ovvero quello di mettere in scena una gara tra showgirl molto note che si sfidano nel ballo, nel canto e nella conduzione, ma che nelle scorse settimane è stato tacciato di essere molto noioso.Eb, la giuria composta da Mara Venier, Christian De Sica edeve essersi scocciata delle criticuzze social e ha tirato fuori artigli niente male. Per esempio,che ha risposto a tono a unaPellegrino molto adirata, forse per ruggini accumulate: “Vorrei dire che tuimparare a rispettare le persone. Hai detto delle cose brutte la volta scorsa. Io ho 43diperché non sono una ragazza di vent’che sta cominciando ora.