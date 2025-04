Helena Prestes dopo Verissimo | precisazione ex violento e parole su Javier

Helena Prestes a Verissimo ha parlato un po' di tutto. Il suo passato turbolento ha incuriosito Silvia Toffanin, che ha deciso di regalare momenti emozionanti ai fan del Grande Fratello, facendo entrare Javier Martinez. La coppia, dopo l'esperienza vissuta nella Casa, sta vivendo un periodo di felicità e amore. Ma in passato la modella brasiliana si è ritrovata a vivere situazioni spiacevoli nelle relazioni, in particolare con un suo ex violento. dopo la messa in onda dell'intervista, Helena ci ha tenuto a fare delle precisazioni.

