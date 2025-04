Hands off l’America che protesta contro Trump e Musk

Hands off”, oltre 1.400 manifestazioni sono state organizzate ieri in 50 Stati americani sotto lo slogan “Giù le mani” rivolto al presidente americano Donald Trump e all’iniziativa Doge di Elon Musk. Proteste sono state promosse anche in Europa, dalla Germania alla Gran Bretagna, dal Portogallo alla Francia, oltre che in Canada e in Messico. La . Hands off, l’America che protesta contro Trump e Musk L'Identità. Lidentita.it - Hands off, l’America che protesta contro Trump e Musk Leggi su Lidentita.it off”, oltre 1.400 manifestazioni sono state organizzate ieri in 50 Stati americani sotto lo slogan “Giù le mani” rivolto al presidente americano Donalde all’iniziativa Doge di Elon. Proteste sono state promosse anche in Europa, dalla Germania alla Gran Bretagna, dal Portogallo alla Francia, oltre che in Canada e in Messico. La .off,cheL'Identità.

«Hands off», 1.200 proteste anti-Trump in tutti gli Usa. "Hands Off": proteste anti Trump e Musk in tutti gli Stati Uniti. Hands off! Prima grande protesta in America contro Donald Trump ed Elon Musk (di R.M. De Bellis). New York e l’America scendono in piazza con Hands Off contro Donald Trump. L’altra America si risveglia. Manifestazioni di piazza anti-Trump. “Hands off!”, sabato di proteste anti-Trump negli Usa e non solo. Ne parlano su altre fonti

Hands off! Prima grande protesta in America contro Donald Trump ed Elon Musk - Attese oltre 250.000 persone sabato 5 aprile in oltre mille eventi nei 50 Stati. "Scenderemo in piazza in tutto il paese per reagire con un messaggio ... (huffingtonpost.it)

"Giù le mani", maxi protesta anti-Trump e anti-Musk negli Usa: migliaia di attivisti in piazza - Le proteste hanno toccato varie citta americane, da New York a Boston, da San Francisco a Portland. Ma l'epicentro e stata Washington ... (tgcom24.mediaset.it)

VIDEO | L’America si sveglia anti-Trump: manifestazioni di protesta in 50 Stati - VIDEO | L’America si sveglia anti-Trump: manifestazioni di protesta in 50 Stati Da New York a Los Angeles 1.400 cortei 'Hands Off!', 200 organizzazioni per i diritti coinvolte. Le indiscrezioni dei me ... (informazione.it)