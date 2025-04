Hands off 1 200 proteste anti-Trump in tutti gli Usa

Ilsole24ore.com - «Hands off», 1.200 proteste anti-Trump in tutti gli Usa Leggi su Ilsole24ore.com Da Washington DC a Los Angeles passando per gli stati del Sud, manifestazioni contro lo «smantellamento» delle istituzioni voluto da The Donald e i suoi alleati miliardari

Potrebbe interessarti anche:

«Hands off» - 1.200 proteste anti-Trump in tutti gli Usa

Da Washington DC a Los Angeles passando per gli stati del Sud, manifestazioni contro lo «smantellamento» delle istituzioni voluto da The Donald e i suoi alleati miliardari.

«Hands off» - 1.200 proteste anti-Trump in tutti gli Usa

Da Washington DC a Los Angeles passando per gli stati del Sud, manifestazioni contro lo «smantellamento» delle istituzioni voluto da The Donald e i suoi alleati miliardari.

"Hands Off" : proteste anti Trump e Musk in tutti gli Stati Uniti

"Hands off", giu' le mani dalla nostra nazione, dalla democrazia, dalla sanita', dai risparmi e le pensioni a rischio, dai posti di lavoro federali tagliati: e' la piu' grande protesta di massa da quando il Tycoon e' tornato alla casa bianca - anche se i numeri non sono da record - e arriva sulla scia dell'annuncio dei dazi generalizzati che hanno fatto crollare le borse mondiali.

Ne parlano su altre fonti "Hands Off": proteste anti Trump e Musk in tutti gli Stati Uniti. “Giù le mani”, proteste anti Trump negli USA e nel mondo. “Giù le mani”: negli Usa 1.200 manifestazioni anti Trump e anti Musk. “Giù le mani!”, gli americani scendono in piazza contro il presidente Trump. VIDEO | L’America si sveglia anti-Trump: manifestazioni di protesta in 50 Stati. Dazi, proteste anti-Trump in 50 Stati. Dubbi anche tra i repubblicani.

Riporta ilfattoquotidiano.it: “Giù le mani”: negli Usa 1.200 manifestazioni anti Trump e anti Musk. Contestazioni anche in altri Paesi - “Hands Off”, Giù le mani ... Nei 50 Stati Usa e a Washington sono state organizzate oltre 1.200 manifestazioni, mentre varie forme di contestazione sono andate in scena in vari Paesi ...

Riporta france24.com: Over 1,200 'Hands Off!' demonstrations against Trump and Musk planned across US - Almost 150 groups opposing President Donald Trump and billionaire Elon Musk are set to hold rallies across the US on Saturday to protest the administration's policies on government downsizing, the ...