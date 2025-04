Sport.quotidiano.net - Half Marathon Firenze: 4 mila partecipanti da 82 nazioni per la 41ª edizione

Oggi, sulla distanza di 21 chilometri e 97 metri, si corre l’numero 41 dellacon la presenza di 4(numero chiuso) in rappresentanza di 82; altri 2prenderanno parte invece alla Vivicittà, manifestazione storica di 10 chilometri non competitiva. L’evento, organizzato da Uisp, ha il patrocinio di Comune, Città Metropolitana, Regione Toscana, Sport e Salute e Coni. Lo scorso anno vinsero due keniani: negli uomini Joseph Kimeli Kimutai, fra le donne Teresia Kwamboka Omosa, che bissò il successo dell’anno prima. Si parte alle 9 da Lungarno della Zecca Vecchia per arrivare in piazza Santa Croce dopo aver percorso una sorta di doppio anello per completare la distanza. In zona d’arrivo è installato un Villaggio dove sarà possibile ritirare i pettorali di gara dalle 7.