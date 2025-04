Hai vinto tu Ne Vedremo delle Belle chi è la vincitrice della terza puntata | la classifica

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nel corsoserata, sabato 5 aprile alle ore 21:30, su Rai1 è andata in onda una nuova ed emozionantedi «Ne», condotta da Carlo Conti, che ha regalato al pubblico momenti di grande spettacolo e sorprese inaspettate.” In questaedizione, le concorrenti si sono sfidate sul palco con il fervore tipico del programma, suscitando l’entusiasmo degli spettatori e la partecipazione calorosagiuria.Laserata è risultata essere Angela Melillo, che ha saputo conquistare il cuore del pubblico grazie a una performance impeccabile,” ha dichiarato uno dei membriSupergiuria, composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. I voti sono stati messi insieme in un bilancio che ha visto ogni punto guadagnato con determinazione e passione, in una gara che ha messo in luce il talento di ogni partecipante.