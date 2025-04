GUIDA TV 6 APRILE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI LE IENE INSIDE

GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione!

Rai1
21:30 23:35
Costanza 1°Tv
Speciale Tg1
Serie Tv
Rubrica

Rai2
21:00 22:45
N.C.I.S. + N.C.I.S. Origins 1°Tv
La Domenica Sportiva
Serie Tv
Talk Show

Rai3
20:30 23:15
Presadiretta
Onore al Merito
Inchieste
Rubrica

Rete 4
21:25 01:00
Zona Bianca
La Migliore Offerta
Talk Show
Film

Canale 5
21:30 00:35
Lo Show dei Record
Pressing
Show
Talk Show

Italia 1
21:15 01:10
Le IENE Presentano: INSIDE
Pamela Anderson: La Vera Storia del Sex Tape
Inchieste
Doc.

La7
21:15 22:20
House of Trump: La Guerra dei Dazi
La7 DOC
Film
Doc.

Tv8
21:35 23:50
Operation Fortune
Joker: Wild Card
Film
Film

Nove
20:00 22:45
Che Tempo Che Fa
Che Tempo Che Fa: Il Tavolo
Talk Show
Talk Show

