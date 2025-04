Guida senza patente e assicurazione sfugge al controllo e rompe il naso al poliziotto che lo blocca

bloccati hanno spaccato il naso a uno dei poliziotti che li hanno fermati, ferendo più lievemente un altro agente. Per due diciottenni, residenti al Cep e a. Palermotoday.it - Guida senza patente e assicurazione, sfugge al controllo e rompe il naso al poliziotto che lo blocca Leggi su Palermotoday.it Temendo che la loro auto potesse finire di nuovo sotto sequestro, sono sfuggiti al posto di blocco allestito in via San Lorenzo e una voltati hanno spaccato ila uno dei poliziotti che li hanno fermati, ferendo più lievemente un altro agente. Per due diciottenni, residenti al Cep e a.

Al volante con l'assicurazione scaduta da tre anni e senza patente. Guida senza patente e assicurazione, sfugge al controllo e rompe il naso al poliziotto che lo blocca. Passa con il rosso al semaforo: fermato 43enne senza patente alla guida di un ciclomotore non immatricolato e privo di assicurazione. Pescara, sequestrata auto senza assicurazione a conducente senza patente. Più che raddoppiato il numero di violazioni per guida senza patente o senza assicurazione: accertate sanzioni per 100 mila euro. Fermato alla guida senza patente, assicurazione e revisione: maxi multa dalla polizia locale di Isola della Scala. Ne parlano su altre fonti

In moto senza patente, casco e assicurazione, maximulta - Gli agenti della Polizia Locale li hanno sorpresi a scorrazzare senza casco e senza patente in sella a un motociclo da enduro elettrico privo di targa. E' successo a san Lazzaro di Savena, nel Bologne ... (ansa.it)

Al volante con l'assicurazione scaduta da tre anni e senza patente - Nei primi mesi del 2025 sono trenta i mezzi sequestrati dalla polizia locale di Monselice. Numeri impressionanti che evidenziano come nonostante gli appelli ancora troppi autisti si mettano in strada ... (padovaoggi.it)

In moto senza casco, patente né assicurazione: maxi multa da 6.500 euro - San Lazzaro, sfrecciavano per il centro su un mezzo elettrico che non aveva nemmeno l’immatricolazione: è stato sequestrato ... (msn.com)