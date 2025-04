Nerdpool.it - GUIDA AGLI SPIRITI TOBIN di Fabio Campaner: recensione

Per la casa editrice From Hell – Libri Proibiti, l’autorescrive lache, per la primissima volta al mondo, raccoglie entità, luoghi, personaggi e oggetti, menzionati in tutto l’universo dei Ghostbusters: dalla serie animata The Real Ghostbusters, ai videogiochi e ai film, passando per i libri e i fumetti dedicatiacchiappafantasmi. Ciò rende l’edizione definitiva e punta di diamante dei ricercatori del soprannaturale dal 2016.TramaDopo un’accurata classificazione degliin categorie, dai più inconsistenti e sfuggenti all’occhio umano a quelli decisamente più pericolosi e forti, dunque dai vapori ectoplasmatici ai demoni, lasviluppa la sua analisi su quattro direttrici.Entità: dalla A alla Z, il libro passa in rassegna le caratteristiche peculiari e le storie delle creature più disparate.