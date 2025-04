Sport.quotidiano.net - Green Le Mura Spring trionfa contro MU Medicina Unica in un match equilibrato

Leggi su Sport.quotidiano.net

Le55MU43LE: Cerri 4, Capodagli ne, Dianda 13, Tessaro ne, Morettini 6, Rapè 2, Geremei, Valentino 10, Maffei 2, Michelotti 7, Papa, Paulsson 11. All.: Ferretti. MUNUMBER "8": Mbaye 7, Maiocchi 7, Ratti 6, Amedei 5, Guerrieri 9, Candelori, Varrone 9, Murgese. All.: Sturlese. Arbitri: Landi di Pontedera e Benenati di Cecina. Note: parziali 15-10, 28-27, 41-38. LUCCA - Ancora una vittoria per ilLeche, al termine di unequilibravo,una squadra con buone individualità, con diverse giocatrici che partecipano al campionato di "A2", in doppio utilizzo. Partono bene le biancorosse, con Michelotti da sotto e, sull’azione successiva, ci pensa Paulsson a muovere il tabellone. Le ospiti riescono, comunque, a recuperare, ma, nel finale, Valentino e Cerri fissano il punteggio sul 15-10.