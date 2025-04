Internews24.com - Graziani tira le orecchie all’Inter: «Ha lasciato il cervello negli spogliatoi! Credo che Inzaghi fosse molto arrabbiato per un motivo»

di RedazioneL’ex attaccante del Torino, Ciccio, ha detto la sua sul calo avuto dnel secondo tempo del match pareggiato contro il ParmaIntervenuto dagli studi di Sport Mediaset, Ciccioha commentato così Parma Inter,ndo leai nerazzurri per l’atteggiamento avuto a partire dall’inizio del secondo tempo.PAROLE – «L’Inter hail. Non è possibile fare un primo tempo così, dove aveva anche rischiato, ma nel possesso palla e nel gioco l’Inter era stata superiore. Bastava gestirla, rientrare con la concentrazione. E invece è successo il contrario e non è la prima volta che succede, già delle avvisaglie c’erano state con l’Udinese. Se non capisce che anche il punto è fondamentale per lo scudetto, il secondo tempo non ha significato per l’Inter.