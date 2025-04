Graziani duro | Inter lasciato il cervello fuori Squadra non capisce

Graziani, Intervenuto come ospite a Sport Mediaset XXL, ha analizzato quando accaduto ieri in Parma-Inter. Graziani ci va giù pesante con l’atteggiamento avuto dalla Squadra nerazzurra nella ripresa.IL COMMENTO – Ciccio Graziani, in diretta dagli studi Mediaset, ha commentato l’andamento della gara disputata al Tardini tra Parma e Inter, terminata 2-2 dopo la rimonta dei ducali nel secondo tempo. Proprio l’atteggiamento della ripresa, avuto dai giocatori nerazzurri, viene giudicato in modo negativo da Graziani: «Problema è quello di aver lascato il cervello negli spogliatoi nel secondo tempo. Non è possibile farsi rimontare così. Va detto che le avvisaglie c’erano già state nel primo tempo, con due grandi Interventi di Sommer. A qualche minuto dalla fine del primo era arrivato il gol, anche un po’ fortunoso. Inter-news.it - Graziani duro: «Inter, lasciato il cervello fuori. Squadra non capisce» Leggi su Inter-news.it Cicciovenuto come ospite a Sport Mediaset XXL, ha analizzato quando accaduto ieri in Parma-ci va giù pesante con l’atteggiamento avuto dallanerazzurra nella ripresa.IL COMMENTO – Ciccio, in diretta dagli studi Mediaset, ha commentato l’andamento della gara disputata al Tardini tra Parma e, terminata 2-2 dopo la rimonta dei ducali nel secondo tempo. Proprio l’atteggiamento della ripresa, avuto dai giocatori nerazzurri, viene giudicato in modo negativo da: «Problema è quello di aver lascato ilnegli spogliatoi nel secondo tempo. Non è possibile farsi rimontare così. Va detto che le avvisaglie c’erano già state nel primo tempo, con due grandiventi di Sommer. A qualche minuto dalla fine del primo era arrivato il gol, anche un po’ fortunoso.

