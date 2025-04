Grazia si sottopone a operazione per dimagrire e muore | chiesto rinvio a giudizio per i medici

chiesto il rinvio a giudizio per quattro sanitari con l'accusa di omicidio colposo. Non avrebbero effettuato controlli sulla paziente fino al giorno del decesso. Leggi su Fanpage.it La procura di Roma hailper quattro sanitari con l'accusa di omicidio colposo. Non avrebbero effettuato controlli sulla paziente fino al giorno del decesso.

