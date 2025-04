Gravissima aggressione presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere

aggressione avvenuta nella serata di ieri ai danni di un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso il reparto Alta Sicurezza “Tamigi” della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Il collega è stato assalito da tre detenuti che, con inaudita violenza, lo hanno colpito al volto con una bombola d’ossigeno, per poi infierire con numerosi pugni. Un’aggressione selvaggia, gratuita, indegna di un Paese civile. LUIGI VARGAS, Segretario Generale Aggiunto del Si.N.A.P.Pe, commenta così l’accaduto:«Siamo di fronte a un episodio gravissimo che mette ancora una volta in evidenza quanto il sistema penitenziario sia al collasso. Non possiamo più permettere che chi indossa una divisa venga umiliato e massacrato mentre svolge il proprio lavoro. Anteprima24.it - Gravissima aggressione presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiCon profonda amarezza e viva indignazione, il Si.N.A.P.Pe denuncia la vile e brutaleavvenuta nella serata di ieri ai danni di un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizioil reparto Alta Sicurezza “Tamigi” delladi. Il collega è stato assalito da tre detenuti che, con inaudita violenza, lo hanno colpito al volto con una bombola d’ossigeno, per poi infierire con numerosi pugni. Un’selvaggia, gratuita, indegna di un Paese civile. LUIGI VARGAS, Segretario Generale Aggiunto del Si.N.A.P.Pe, commenta così l’accaduto:«Siamo di fronte a un episodio gravissimo che mette ancora una volta in evidenza quanto il sistema penitenziario sia al collasso. Non possiamo più permettere che chi indossa una divisa venga umiliato e massacrato mentre svolge il proprio lavoro.

