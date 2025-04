Gravina arriva un pari senza reti nel match contro l' Ischia

contro il Francavilla, il Gravina mette a referto l'ottavo pareggio stagionale. Allo stadio Vicino i gialloblù hanno colto uno 0-0 conto l'Ischia, rimanendo sopra la zona playout.Il Gravina è salito a quota 35 punti in classifica. Nel prossimo turno è previsto il. Baritoday.it - Gravina, arriva un pari senza reti nel match contro l'Ischia Leggi su Baritoday.it Dopo la sconfitta esternail Francavilla, ilmette a referto l'ottavo pareggio stagionale. Allo stadio Vicino i gialloblù hanno colto uno 0-0 conto l', rimanendo sopra la zona playout.Ilè salito a quota 35 punti in classifica. Nel prossimo turno è previsto il.

