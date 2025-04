Grande Fratello tutta la verità su Shaila e Lorenzo lei avrebbe scoperto delle cose che riguardano la sua bisessualità

Shaila Gatta ha deciso di lasciare Lorenzo Spolverato poco prima della fine del reality show del Grande Fratello, Comingsoon.it - Grande Fratello, tutta la verità su Shaila e Lorenzo, "lei avrebbe scoperto delle cose che riguardano la sua bisessualità" Leggi su Comingsoon.it L'esperta di gossip, Deianira Marzano, nel programma programma radiofonico Non Succederà Più, in onda su Radio Radio, ha parlato dettagliatamente del motivo per il qualeGatta ha deciso di lasciareSpolverato poco prima della fine del reality show del

