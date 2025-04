Anticipazionitv.it - Grande Fratello, parla il manager di Shaila Gatta: scoperta shock su Lorenzo

Leggi su Anticipazionitv.it

La storia tra, conosciuti come gli Shailenzo, continua a tenere banco dopo ilnel mondo del gossip. A infiammare ulteriormente la curiosità dei fan è stata Deianira Marzano, che durante un’intervista radiofonica a Non Succederà Più ha svelato nuovi dettagli e retroscena. Dalle parole deldifino a teorie su possibili segreti del passato di, la vicenda sembra tutt’altro che chiusa.: Deianira Marzano rivela le parole deldiNel corso della trasmissione su Radio Radio, Deianira Marzano ha raccontato di averto direttamente con ildi. Secondo quanto riferito, la ballerina sarebbe sotto una vera e propria “ghigliottina mediatica” pur non avendo commesso nulla di grave. Ilha condiviso una foto della ragazza in aeroporto con un’amica, utilizzata poi da Deianira per provare a stemperare le polemiche.