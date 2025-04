Grande Fratello arriva il party di chiusura | le prime indiscrezioni

Grande Fratello, arriva la festa degli ex gieffini: ecco le prime indiscrezioni. Chi ci sarà?Il Grande Fratello si è concluso ma i concorrenti non hanno ancora festeggiato con un party di chiusura. Il 31 marzo è andato in onda l'ultima puntata dove a vincere la nuova edizione è stata la cantautrice Jessica Morlacchi mentre Helena si è classifica al secondo posto e Chiara al terzo.Leggi anche Giulia Salemi vola a Parigi per una nuova avventura: "Big surprise"Ecco l'ultima indiscrezione social: chi ci sarà al party?Nelle ultime ore l'esperto di gossip Amedeo Venza ha riportato un'indiscrezione che riguarderebbe proprio il party di chiusura del reality show che non si è ancora svolto. Venza afferma:"Festa dopo il Gf in arrivo!!!! In questi giorni maggiori dettagli! Chi ci sarà e chi no!".

