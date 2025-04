Oasport.it - Golf, moving day ventoso al Valero Texas Open. Harman conduce a 18 buche dalla fine. Bene Molinari

Resiste, ad un solo giro dal termine del, torneo che mette in palio 9,5 milioni di dollari e 500 punti FedEx, Francesco, attualmente in T10 a -4 appaiato, tra gli altri, con Corey Conners e Patrick Cantlay.Il buon momento del torinese, che si gioca un ottimo piazzamento in base al risultato della domenica, combacia, tuttavia, con una prestazione splendida anche di Brian, leader dopo 54a -12 con ben 3 colpi di distanza dal secondo posto ricoperto, in solitaria, da Andrew Novak. 3ª piazza, invece, per Tom Hoge a -8 mentre Keith Mitchell e Sami Valimaki inseguono, rispettivamente, a -7 e -6.Il gap, per l’azzurro, dunque, pare insormontabile, ma la settimana positiva dà fiducia al vincitore del TheChampionship nel 2018 dopo un brutto avvio di stagione sul PGA Tour.