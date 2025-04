Internews24.com - Gol Agoumé, primo gol in Liga per l’ex Inter! Ma il Siviglia viene rimontato dall’Atletico – VIDEO

di RedazioneGolgol inper! Ma il. Le immagini della reteUn’autentica prodezza di Pablo Barrios nei minuti di recupero spezza il sogno dele condanna la squadra andalusa alla sconfitta casalinga per 2-1 contro l’Atletico Madrid. A rovinare la festa è proprio il gol del giovane centrocampista dei Colchoneros, che si fa tutto il campo e insacca alle spalle Nyland, regalando così tre punti preziosi a Diego Simeone.Ça fait du bien de voir Séville reprendre des couleurs. Et Agoume s’exprimer en. pic.twitter.com/sDHX6OMQ6G— Le Football en VOD LXXV (@LeLxxv9258) April 6, 2025Sembrava una giornata promettente per Lucien, autore della sua prima rete da professionista proprio oggi. Il centrocampista francese, con un passato nell’, aveva portato in vantaggio ilgià al settimo minuto grazie a un potente tiro dal limite dell’area che ha trafitto Jan Oblak.