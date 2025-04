Gli eventi al Fuorisalone 2025 | feste e dj set gratuiti da non perdere durante la Milano Design Week

Leggi su Fanpage.it

Se non sai ancora dove andare a fare festa per lae hai il portafoglio vuoto ecco una rassegna die dj setda nonquesta settimana. Dalla musica elettronica, alla dance anni Novanta: il sound c'è per tutti i gusti così come per le location, dal Certosa District a Piazza Affari, fino alla Fabbrica del Vapore.