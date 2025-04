Quotidiano.net - Gli equilibri del centrodestra: Salvini rivuole il Viminale, arriva l’alt di Forza Italia

Leggi su Quotidiano.net

????Firenze, 6 aprile 2025 - Matteo, rieletto segretario della Lega per acclamazione al congresso di Firenze, prova di nuovo a riprendersi il, come già aveva tentato appena assolto da Open Arms. Spinto dal suo gabinetto – dal capogruppo alla Camera Riccardo Molinari al vicesegretario Andrea Crippa – che lo vuole al timone della sicurezza, in chiave anti-immigrazione clandestina, accoglie l’invito della base e scuote la premier (che non raccoglie). “Matteo Piantedosi è un amico ed è un ottimo ministro. Questo è un congresso di partito, ed è mio dovere ascoltare quello che il mio partito mi chiede. Quindi parlerò sia con lui (Piantedosi, già suo capo di gabinetto, ndr) che con Giorgia Meloni. Sono a disposizione, senza avere smanie”. La smania gliela stoppa il portavoce azzurro, Raffaele Nevi: “Ognuno è libero di chiedere ciò che vuole.