' Giù le mani' proteste anti Trump in Usa e nel mondo

mani: è lo slogan della più grande protesta anti-Trump e anti-Musk in Usa e nel mondo da quando The Donald è tornato alla Casa Bianca. Nei 50 Stati Usa e a Washington sono state organizzate oltre 1200 manifestazioni, mentre varie forme di contestazione sono andate in scena in vari Paesi stranieri, dal Canada al Messico, dalla Germania alla Francia, dalla Gran Bretagna al Portogallo. Feedpress.me - 'Giù le mani', proteste anti Trump in Usa e nel mondo Leggi su Feedpress.me «Hands Off», Giù le: è lo slogan della più grande protesta-Musk in Usa e nelda quando The Donald è tornato alla Casa Bianca. Nei 50 Stati Usa e a Washington sono state organizzate oltre 1200festazioni, mentre varie forme di contestazione sono andate in scena in vari Paesi stranieri, dal Canada al Messico, dalla Gera alla Francia, dalla Gran Bretagna al Portogallo.

“Giù le mani”, proteste anti Trump negli USA e nel mondo. “Giù le mani”: negli Usa 1.200 manifestazioni anti Trump e anti Musk. Proteste anti-Trump in tutti i 50 Stati Usa: "Giù le mani". "Giù le mani", maxi protesta anti-Trump e anti-Musk negli Usa: migliaia in piazza. «Giù le mani», proteste anti Trump in tutti gli Stati Uniti ma anche in Canada ed Europa. L’altra America si risveglia nelle piazze anti-Trump: “Giù le mani dalla democrazia”. Ne parlano su altre fonti

«Giù le mani», proteste anti Trump in tutti gli Stati Uniti ma anche in Canada ed Europa - Migliaia di persone hanno partecipato, sabato 5 aprile 2025, a oltre mille manifestazioni anti Trump in tutti gli Stati Uniti con il comune slogan«Hands Off!». «Giù le mani» innanzitutto dall’economia ... (msn.com)

'Giù le mani', proteste anti Trump in Usa e nel mondo - "Hands Off", Giù le mani: è lo slogan della più grande protesta anti-Trump e anti-Musk in Usa e nel mondo da quando The Donald è tornato alla Casa Bianca. (ansa.it)

Proteste anti-Trump in tutti i 50 Stati Usa: "Giù le mani" - AGI - Più di 1200 manifestazioni previste oggi in tutti gli Stati Uniti per protestare contro le politiche di Donald Trump. I raduni, organizzati sotto lo slogan "Hands off", 'giù le mani', vedono in ... (msn.com)