Giro delle Fiandre femminile 2025 | terza affermazione per Lotte Kopecky Sesta Letizia Borghesi

Giro delle Fiandre femminile si impone la campionessa del mondo: si tratta della padrona di casa Lotte Kopecky che diventa recordwoman di vittorie nella Ronde, con i suoi tre successi.In casa Italia purtroppo il colpo di scena arriva presto: prima parte di gara ricca di tensione, con molte cadute. La peggiore è toccata ad Elisa Longo Borghini: la campionessa tricolore è stata costretta al ritiro anzitempo.Al comando si è formato un drappello di sette atlete: le olandesi Nicole Steigenga (AG Insurance – Soudal Team) e Britt De Grave (DC Group Pro Cycling Team), le tedesche Franziska Braube (CERATIZIT Pro Cycling Team) e Romy Kasper (Human Powered Health), la francese Alison Avoine (St Michel – Preference Home – Auber93 WE), la britannica April Tacey (Team Coop – Repsol) e l’irlandese Aoife O’Brien (DAS – Hutchinson). Oasport.it - Giro delle Fiandre femminile 2025: terza affermazione per Lotte Kopecky. Sesta Letizia Borghesi Leggi su Oasport.it Dopo Tadej Pogacar ecco ancora la maglia iridata che brilla in quel di Oudenaarde. Anche alsi impone la campionessa del mondo: si tratta della padrona di casache diventa recordwoman di vittorie nella Ronde, con i suoi tre successi.In casa Italia purtroppo il colpo di scena arriva presto: prima parte di gara ricca di tensione, con molte cadute. La peggiore è toccata ad Elisa Longo Borghini: la campionessa tricolore è stata costretta al ritiro anzitempo.Al comando si è formato un drappello di sette atlete: le olandesi Nicole Steigenga (AG Insurance – Soudal Team) e Britt De Grave (DC Group Pro Cycling Team), le tedesche Franziska Braube (CERATIZIT Pro Cycling Team) e Romy Kasper (Human Powered Health), la francese Alison Avoine (St Michel – Preference Home – Auber93 WE), la britannica April Tacey (Team Coop – Repsol) e l’irlandese Aoife O’Brien (DAS – Hutchinson).

Fiandre al Km 0: il via ufficiale della corsa. Attraverso le Fiandre femminile 2025, trionfo di Elisa Longo Borghini. Elisa Balsamo terza. Giro delle Fiandre 2025: percorso, favoriti e dove vedere in tv. Giro delle Fiandre 2025, Pogacar e Kopecky i favoriti dei bookmaker. Attraverso le Fiandre donne, trionfo di Longo Borghini dopo una fuga solitaria di 30 km. Giro delle Fiandre 2025: percorso, favoriti e dove vederlo in TV. Ne parlano su altre fonti

Giro delle Fiandre femminile 2025: terza affermazione per Lotte Kopecky. Sesta Letizia Borghesi - Dopo Tadej Pogacar ecco ancora la maglia iridata che brilla in quel di Oudenaarde. Anche al Giro delle Fiandre femminile si impone la campionessa del ... (oasport.it)

Giro delle Fiandre femminile 2025 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Longo Borghini a caccia del tris - L’auspicio degli appassionati è quello di vivere una domenica dalla forti emozioni grazie ad una delle corse storiche del panorama internazionale. (oasport.it)

Dove seguire in TV e Streaming il Giro delle Fiandre 2025? Niente Rai, diretta integrale su Eurosport / Discovery+ - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)