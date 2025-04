Lapresse.it - Giro delle fiandre 2025, vince Pogacar: Pedersen secondo

Leggi su Lapresse.it

Tadejha vinto l’edizionedel. Il corridore sloveno, già trionfatore alla ‘Ronde Van Vlaanderen’ nel 2023, ha vinto in solitaria dopo aver staccato i diretti rivali sul Paterberg dopo una serie ripetuta di scatti. Per il capitano dell’UAE Team Emirates si tratta dell’ottavo successo in una ‘classica monumento’. Mads(Lidl Trek) si è piazzatonella volata ristretta battendo Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) e il compagno di squadra Jasper Stuyven, quinto.