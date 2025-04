Giro delle fiandre 2025 Van der Poel e Pogacar favoriti | dove vedere la gara in tv

Giro delle fiandre, seconda Classica-Monumento della stagione. Una gara attesa che vede come favoriti principali Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar, ultimi due vincitori della corsa. Si gioca le sue chance anche il nostro Filippo Ganna, ottimo alla Milano-Sanremo. Una delle classiche più importanti della stagione, con partenza da Bruges e arrivo a Oudenaarde dopo 268,9 km di sfida tra muri e pavé. Le pendenze che sfiorano il 20% e le pietre lungo il percorso mettono a dura prova i corridori. Giro delle fiandre 2025: dove vedere la gara in tvIl Giro delle fiandre 2025 è visibile su su Eurosport 1 (disponibile su Sky, Dazn, Tim Vision e Amazon Prime) e in streaming su discovery+. In chiaro non si potrà invece vedere: la Rai non ha acquistato i diritti. Nel 2024 la vittoria di Mathieu Van der Poel davanti all’italiano Luca Mozzato. Lapresse.it - Giro delle fiandre 2025, Van der Poel e Pogacar favoriti: dove vedere la gara in tv Leggi su Lapresse.it Ha preso il via alle 10.15 il, seconda Classica-Monumento della stagione. Unaattesa che vede comeprincipali Mathieu Van dere Tadej, ultimi due vincitori della corsa. Si gioca le sue chance anche il nostro Filippo Ganna, ottimo alla Milano-Sanremo. Unaclassiche più importanti della stagione, con partenza da Bruges e arrivo a Oudenaarde dopo 268,9 km di sfida tra muri e pavé. Le pendenze che sfiorano il 20% e le pietre lungo il percorso mettono a dura prova i corridori.lain tvIlè visibile su su Eurosport 1 (disponibile su Sky, Dazn, Tim Vision e Amazon Prime) e in streaming su discovery+. In chiaro non si potrà invece: la Rai non ha acquistato i diritti. Nel 2024 la vittoria di Mathieu Van derdavanti all’italiano Luca Mozzato.

Giro Fiandre 2025 in diretta: cade van der Poel, Pogacar perde due gregari. Fuga di 8 corridori. LIVE Giro delle Fiandre: a 125 km dal traguardo, Van der Poel cade ma rientra in gruppo. Van der Poel cade ma rientra: la gara LIVE. 269 chilometri, 16 muri e pavè: la mappa interattiva della Ronde 2025. Giro delle Fiandre 2025: dove vederlo in diretta tv e in streaming. Analisi Favoriti Giro delle Fiandre 2025: è la sfida dei titani! Pogacar contro Van der Poel, ma Ganna, Pedersen e Van Aert vorranno dire la loro. Ne parlano su altre fonti

Giro delle Fiandre 2025 diretta live: all'attacco l'italiano Romele, Ganna costretto a cambiare bici - Diretta live del Giro delle Fiandre 2025, 109esima edizione della Classica belga: occhi puntati su Pogacar e Van der Poel, senza dimenticare il nostro Filippo Ganna ... (sport.virgilio.it)

Giro Fiandre 2025 in diretta: Pogacar vuole la rivincita su van der Poel, Ganna può essere la sorpresa - Lo sloveno vuole riscattare l'ultimo duello perso alla Milano-Sanremo, mentre l'Italia si affida a Ganna. Van Aert per scacciare la crisi ... (corriere.it)

Giro delle Fiandre 2025 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti - Il Giro delle Fiandre 2025 non andrà in onda in chiaro sulla Rai. La diretta tv della corsa "monumento" sarà trasmessa su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) con la telecronaca di Luca Gregorio, Riccardo ... (fanpage.it)