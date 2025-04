Giro delle Fiandre 2025 | trionfi in maglia iridata per Pogacar e Kopecky

Pogacar (UAE Team Emirates) e Lotte Kopecky (Team SD Worx) hanno vinto le edizioni maschile e femminile del Giro delle Fiandre 2025. Il fuoriclasse sloveno ha bissato l’impresa del 2023 giungendo solitario sul traguardo di Oudenaarde con un vantaggio di 1’01” su un quartetto regolato dal danese Mads Pedersen (Lidl Trek) davanti all’olandese Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck) e ai due fiamminghi Wout van Aert (Visma Lease a Bike) e Jasper Stuyven (Lidl Trek). La gara rosa, invece, si è decisa in volata con la campionessa belga che ha preceduto, nell’ordine, la francese Pauline Ferrand-Prévot (Visma Lease a Bike), la tedesca Liane Lippert (Team Movistar) e la polacca Katarzyna Niewadoma (Canyon SRAM Racing).L’edizione 109 maschile è stata caratterizzata da una lunga fase interlocutoria che ha visto Pogacar e van der Poel tacitamente alleati contro le due squadre più competitive, Visma Lease a Bike e Lidl Trek, desiderose di mettere in difficoltà i due favoriti con attacchi continui. Tpi.it - Giro delle Fiandre 2025: trionfi in maglia iridata per Pogacar e Kopecky Leggi su Tpi.it I campioni del mondo Tadej(UAE Team Emirates) e Lotte(Team SD Worx) hanno vinto le edizioni maschile e femminile del. Il fuoriclasse sloveno ha bissato l’impresa del 2023 giungendo solitario sul traguardo di Oudenaarde con un vantaggio di 1’01” su un quartetto regolato dal danese Mads Pedersen (Lidl Trek) davanti all’olandese Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck) e ai due fiamminghi Wout van Aert (Visma Lease a Bike) e Jasper Stuyven (Lidl Trek). La gara rosa, invece, si è decisa in volata con la campionessa belga che ha preceduto, nell’ordine, la francese Pauline Ferrand-Prévot (Visma Lease a Bike), la tedesca Liane Lippert (Team Movistar) e la polacca Katarzyna Niewadoma (Canyon SRAM Racing).L’edizione 109 maschile è stata caratterizzata da una lunga fase interlocutoria che ha vistoe van der Poel tacitamente alleati contro le due squadre più competitive, Visma Lease a Bike e Lidl Trek, desiderose di mettere in difficoltà i due favoriti con attacchi continui.

Pogacar trionfa anche a Bruges! Ganna chiude 8°. Trionfo al Fiandre, è l'ottava meraviglia di Pogacar. Giro delle Fiandre: tutto quello che devi sapere e dove vederlo in tv. LE STATISTICHE DEL FIANDRE. VAN DER POEL CORRE PER FARE LA STORIA. Da Magni a Bettiol: cinque imprese italiane alla Ronde. Magni, l'eroe del Fiandre che per tre volte trasformò in oro il carbone sulle mani degli italiani. Ne parlano su altre fonti

Ordine d’arrivo Giro delle Fiandre 2025: Pogacar dominatore, van der Poel si inchina, Ganna coraggioso - Tadej Pogacar ha vinto il Giro delle Fiandre 2025, imponendosi di forza nella seconda Classica Monumento della stagione: al quinto attacco il fuoriclasse ... (oasport.it)

Giro delle Fiandre 2025, a Kopecky l'edizione femminile. Paura per Longo Borghini - La belga cala il tris nella Ronde come mai riuscito a nessuna. La piemontese, campionessa in carica, cade a 100 km dal traguardo: da verificare le sue condizioni in vista dei prossimi impegni ... (msn.com)

Giro delle Fiandre 2025: Tadej Pogacar è troppo più forte di tutti. Ganna ottavo - È il più forte, nessuno può far nulla. Dopo la delusione della Milano-Sanremo arriva il pronto riscatto per il campione del mondo in carica: al Giro delle ... (oasport.it)