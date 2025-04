Sport.quotidiano.net - Giro delle Fiandre 2025, Pogacar raggiante: "Vittoria malgrado la sfortuna"

Oudenaarde (Belgio), 6 aprile- Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare: se le salite della Milano-Sanremo forse non sono abbastanza arcigne per fare la differenza creando il vuoto dietro di sé, i muri del, ripetuti fino alla sfinimento, sono buoni per scremare anche la resistenza dello spauracchio del vincitore in carica Mathieu Van Der Poel, terzo dietro a Mads Pedersen: davanti a tutti, come già successo nel 2023, ci finisce invece Tadej, che avvia la missione Ronde sull'Oude Kwaremont e la porta a termine alla quinta stilettata, facendo salire così il contoMonumento in carniere a 8. Le dichiarazioni diE dire che la giornata dell'UAE Team Emirates-XRG si era aperta con uno sfacciato, quanto infruttuoso, attacco dell'Arkéa-B&B Hotels durante una pausa fisiologica dello sloveno, che poi avrebbe visto gran parte dei suoi gregari finire sull'asfalto: due motivi in più per festeggiare il successo di oggi.