Giro delle Fiandre 2025 a Kopecky l' edizione femminile Paura per Longo Borghini

Oudenaarde (Belgio), 6 aprile 2025 - L'iride brilla due volte a Oudenaarde nel Giro di un paio d'ore: dopo il trionfo di Tadej Pogacar, arriva quello di Lotte Kopecky, che cala il tris (record storico a livello femminile) in un Giro delle Fiandre che perde a metà percorso la campionessa in carica Elisa Longo Borghini a causa di una caduta le cui conseguenze andranno verificate nei prossimi giorni in vista del prosieguo della stagione. La cronaca della gara Come di consueto, la prima parte di gara, quella segnata da un tracciato quasi totalmente piatto, scivola via all'insegna di una fuga senza italiane e pure senza particolari velleità. Il primo colpo di scena della giornata arriva sul Kruisberg, sul quale va in difficoltà Lorena Wiebes, la campionessa europea, nonché una delle atlete più in forma in questa prima parte di stagione.

