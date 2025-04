Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi 2025: la startlist e chi parteciperà. Almeida guida la UAE, attenzione a Mas e Skjelmose

Non solo le grandi classiche del Nord, ma da domani comincerà anche ildei. Una corsa a tappe importante, e che vedrà al via tanti protagonisti del ciclismo internazionale, soprattutto dei Grandi Giri. In programma ci sono sei tappe, con partenza da Vitoria ed arrivo ad Eibar. Qui di seguito tutti i partecipanti squadra per squadra.DEIUAE TEAM EMIRATESJoãoIgor ArrietaVegard Stake LaengenIsaac Del ToroFelix GroßschartnerBrandon McNultyMarc SolerINEOS GRENADIERSAndrew AugustOmar FraileVictor LangelottiAxel LauranceMichael LeonardSalvatore PuccioLIDL – TREKAndrea BagioliJulien BernardPatrick KonradBauke MollemaThibau NysQuinn SimmonsMattiasBAHRAIN – VICTORIOUSPello BilbaoSantiago BuitragoNicolò BurattiMathijs PaasschensFinlay PickeringMax Van Der MeulenARKÉA – B&B HOTELSAlessandro VerreAnthony DelaplaceÉlie GesbertMathis Le BerreThibault GuernalecMartin TjøttaSimon GuglielmiCOFIDISAlex AranburuIon IzagirreJonathan LastraJan MaasStefano OldaniAnthony PerezSergio SamitierDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAMLéo BisiauxBruno ArmirailClément BerthetJordan LabrosseVictor LafayCallum ScotsonBastien TronchonRED BULL – BORA – HANSGROHEFlorian LipowitzDaniel Felipe MartínezRoger AdriàFinn Fisher-BlackAleksandr VlasovMaxim Van GilsMOVISTAR TEAMJorge ArcasJon BarrenetxeaPablo CastrilloEnric MasGregor MühlbergerNelson OliveiraJavier RomoEF EDUCATION – EASYPOSTBen HealyArchie RyanHugh CarthySamuele BattistellaAlex BaudinJardi Christiaan Van Der LeeMarkel BelokiTEAM TOTALENERGIESMathieu BurgaudeauSteff CrasJoris DelboveFabien DoubeyFabien GrellierJordan JegatMattéo VercherTEAM PICNIC POSTNLWarren BarguilRomain CombaudBjorn KoerdtGijs LeemreizeGuillermo Juan MartinezOscar OnleyKevin VermaerkeGROUPAMA – FDJClément Braz AfonsoRomain GrégoireThibaud GruelGuillaume MartinRudy MolardBrieuc RollandClément DavyEUSKALTEL – EUSKADIMikel BizkarraGotzon MartínTxomin JuaristiIker MintegiXabier IsasaAnder GanzabalJon AberasturiSOUDAL QUICK-STEPGianmarco GarofoliEthan HayterJames KnoxMaximilian SchachmannIlan Van WilderMauri VansevenantLouis VervaekeALPECIN – DECEUNINCKEmiel VerstryngeQuinten HermansRamses DebruyneJuri HollmannJimmy JanssensLuca VergallitoTobias BayerEQUIPO KERN PHARMAIbon RuizPau MiquelIván CoboHaimar EtxeberriaIñigo EloseguiUnai IribarDiego UriarteTEAM JAYCO ALULAWelay Hagos BerheDavide De PrettoEddie DunbarAlan HatherlyAsbjørn HellemoseChristopher Juul-JensenMauro SchmidBURGOS BURPELLET BHAnder OkamikaJambaljamts SainbayarDavid MartinHugo De La CalleJosé Manuel DíazEric Antonio FagúndezSinuhé FernándezINTERMARCHÉ – WANTYLouis BarréKamiel BonneuAlexander KampGerben KuypersTom PaquotLorenzo RotaLuca Van BovenTEAM VISMA LEASE A BIKEAxel ZingleSepp KussWilco KeldermanThomas GloagBen TulettAttila ValterVictor CampenaertsCAJA RURAL – SEGUROS RGAFernando BarcelóJoan BouSamuel FernándezJoel NicolauGuillermo Thomas SilvaTyler StitesJulen Arriola-BengoaXDS ASTANA TEAMClément ChampoussinAnthon CharmigFlorian Samuel KajaminiAnton KuzminIde SchellingHarold TejadaSimone VelascoTUDOR PRO CYCLING TEAMJulian AlaphilippeMarc HirschiJacob ErikssonMarco BrennerYannis VoisardFabian WeissHannes WilkschLuc Wirtgen