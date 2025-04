Giovanni Impellizzeri il bidello che sputa e mette le feci nei pasti dei bimbi alla mensa

bidello contaminava il cibo della mensa scolastica sputando dentro i piatti, inserendo feci, fluidi corporei e prodotto per la pulizia. Nel mentre, si filmava e condivideva i video via chat. Il suo nome è Giovanni Impellizzeri, 25 anni: per questo è stato condannato a otto anni di carcere. Today.it - Giovanni Impellizzeri, il bidello che sputa e mette le feci nei pasti dei bimbi alla mensa Leggi su Today.it Uncontaminava il cibo dellascolasticando dentro i piatti, inserendo, fluidi corporei e prodotto per la pulizia. Nel mentre, si filmava e condivideva i video via chat. Il suo nome è, 25 anni: per questo è stato condannato a otto anni di carcere.

Giovanni Impellizzeri, il bidello che sputa e mette le feci nei pasti dei bimbi alla mensa. Ne parlano su altre fonti

Saliva, urine e feci nei pasti dei bimbi a scuola: bidello condannato in Usa, condivideva i video in chat - Il 25enne, che lavorava in una scuola elementare del New Jersey, era stato sorpreso a contaminare i pasti destinati ad alunni e personale scolastico con ... (fanpage.it)