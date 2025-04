Giorgia Meloni una furia sull’Europa | È ora di dire basta al Green Deal

Giorgia Meloni, in videocollegamento al congresso della Lega in corso a Firenze, è tornata a sollevare la questione dei dazi, ribadendo la necessità di rivedere le normative europee in tema di Green Deal e regolamentazioni settoriali. La Meloni ha sottolineato che tali normative stanno creando dazi interni che rischiano di sommarsi in maniera insensata a quelli esterni, aggravando ulteriormente la situazione per le imprese italiane.“La nostra azione di governo si inserisce in uno dei periodi più difficili dal Dopoguerra ad oggi”, ha dichiarato la premier. “Siamo pronti a fronteggiare anche il tema dei dazi con pragmatismo, senza allarmismi. Non condividiamo le scelte degli Stati Uniti, ma siamo pronti a mettere in campo tutti gli strumenti necessari per difendere i nostri settori economici”. Thesocialpost.it - Giorgia Meloni, una furia sull’Europa: “È ora di dire basta al Green Deal” Leggi su Thesocialpost.it La premier, in videocollegamento al congresso della Lega in corso a Firenze, è tornata a sollevare la questione dei dazi, ribadendo la necessità di rivedere le normative europee in tema die regolamentazioni settoriali. Laha sottolineato che tali normative stanno creando dazi interni che rischiano di sommarsi in maniera insensata a quelli esterni, aggravando ulteriormente la situazione per le imprese italiane.“La nostra azione di governo si inserisce in uno dei periodi più difficili dal Dopoguerra ad oggi”, ha dichiarato la premier. “Siamo pronti a fronteggiare anche il tema dei dazi con pragmatismo, senza allarmismi. Non condividiamo le scelte degli Stati Uniti, ma siamo pronti a mettere in campo tutti gli strumenti necessari per difendere i nostri settori economici”.

