Giorgia Meloni pronta a volare da Trump per trattare sui dazi. Ma sulla risposta Ue è scontro Italia-Francia.

Via i dubbi, sciolti gli ormeggi.volerà a Washington per l’atteso bilaterale con Donald. Quell’incontro alla Casa Bianca lo rincorre da mesi, nella speranza di mostrare in diretta planetaria l’intesa col presidente Usa. Certo, la premier dopo le elezioni Usalo ha già incontrato, due volte: a Mar-a-Lago ai primi di gennaio, quando c’era dacon urgenza la liberazione di Cecilia Sala dal carcere in Iran, e poi a Parigi a margine della riapertura della Cattedrale di Notre Dame. Ma il tycoon non aveva ancora «preso servizio» al comando della (ex?) superpotenza mondiale. Per certi versi era perfino più facile ostentare l’intesa con quel. Ora il quadro s’è fatto drammaticamente delicato, tra negoziati con la Russia aperti dagli Usa sopra la testa degli europei,micidiali per l’Europa e il mondo intero e minacce di disimpegno dalla Nato.