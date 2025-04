Ginnastica ritmica Sofia Raffaeli sale il podio in Coppa del Mondo | risultato di lusso al cerchio

Sofia Raffaeli ha conquistato un bel terzo posto nella finale di specialità al cerchio che ha animato la domenica conclusiva della prima tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica. La fuoriclasse marchigiana, reduce da un poco brillante undicesimo posto nel concorso generale individuale a Sòfia (Bulgaria), ha rialzato la testa nell’atto conclusivo con il singolo attrezzo e ha eseguito un valido esercizio premiato con il punteggio di 28.400 (12.400 il D Score, 7.750 di esecuzione, 8.300 di pannello A e mezzo decimo di penalità).La ginnasta azzurra, medaglia di bronzo sul giro completo alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha chiuso alle spalle della bulgara Stiliana Nikolova (29.500) e dell’ucraina Taisiia Onofriichuk (28.850), che ieri aveva festeggiato il trionfo nell’all-around. Sofia Raffaeli era presente soltanto al cerchio, perché tra venerdì e sabato aveva commesso diverse sbavature con gli altri attrezzi, rimanendo fuori dalle prime otto posizioni che garantivano l’accesso alle finali di specialità (prove non olimpiche). Oasport.it - Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli sale il podio in Coppa del Mondo: risultato di lusso al cerchio Leggi su Oasport.it ha conquistato un bel terzo posto nella finale di specialità alche ha animato la domenica conclusiva della prima tappa delladeldiartistica. La fuoriclasse marchigiana, reduce da un poco brillante undicesimo posto nel concorso generale individuale a Sòfia (Bulgaria), ha rialzato la testa nell’atto conclusivo con il singolo attrezzo e ha eseguito un valido esercizio premiato con il punteggio di 28.400 (12.400 il D Score, 7.750 di esecuzione, 8.300 di pannello A e mezzo decimo di penalità).La ginnasta azzurra, medaglia di bronzo sul giro completo alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha chiuso alle spalle della bulgara Stiliana Nikolova (29.500) e dell’ucraina Taisiia Onofriichuk (28.850), che ieri aveva festeggiato il trionfo nell’all-around.era presente soltanto al, perché tra venerdì e sabato aveva commesso diverse sbavature con gli altri attrezzi, rimanendo fuori dalle prime otto posizioni che garantivano l’accesso alle finali di specialità (prove non olimpiche).

