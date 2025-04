.com - Gianmarco “Tumblurr” Tocco: Re di Twitch, creator Red Bull e icona dello streaming italiano

Dai trickshot su Call of Duty alla vetta di, classe 1996, è uno dei nomi dominanti nella scena. Con 1,9 milioni di follower su, quasi 8.900 ore die una community attivissima, Blur si è guadagnato un posto d’onore tra i contentpiù seguiti e rispettati d’Europa e del mondo.Indicee gli pseudonimi: Blur eLe origini: dai trickshot alle “Sdrogo Corse”Il boom di Blur durante la pandemiaBlur: i numeri di una leggenda suoggi: Rede Kings LeagueQuali obiettivi per il futuro?Citazioni Famosee gli pseudonimi: Blur eNel panorama online,è conosciuto anche come Blur e. Questi pseudonimi sono utilizzati sulle sue diverse piattaforme social:?Blur: Su Instagram, il suo account principale è @blurs7.