Giampaolo tiene la schiena dritta a Lecce | “Io non faccio leccate di c…” Con chi ce l’ha

Leggi su Fanpage.it Lo sfogo del tecnico salentino dopo i fischi dei tifosi, delusi per il pareggio col Venezia: "Io so dove sono, i calciatori lo sanno, il club lo sa. Devono saperlo anche i tifosi. Noi non siamo mica il Real Madrid".

