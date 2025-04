Giallo in Germania tre persone uccise in una villetta killer in fuga

Leggi su Fanpage.it Le vittime sono due uomini e una donna. Le autorità hanno lanciato un appello urgente alla popolazione: restate a casa e non date passaggi ad autostoppisti.

Giallo in Germania, tre persone uccise in una villetta, killer in fuga. Italia-Germania 2-1, un gol di Tonali non basta agli Azzurri: cronaca e tabellino. Germania - Italia (3-3) UEFA Nations League 2024. Germania-Italia, moviola: il giallo sul gol da corner e il pasticcio sul rigore. Hotel, stadio e polizia, il giallo dei tre giorni del generale libico a Torino. Spagna in semifinale: un gol di Merino nei supplementari fa piangere la Germania, rivivi la diretta. Ne parlano su altre fonti

Giallo in Germania, tre persone uccise un una villetta, killer in fuga - Le vittime sono due uomini e una donna. Le autorità hanno lanciato un appello urgente alla popolazione: restate a casa e non date passaggi ad autostoppisti ... (fanpage.it)

Germania, tre persone uccise. La polizia: non date passaggi agli autostoppisti - Triplice omicidio nella cittadina di Weitefeld. In fuga il killer, che sembra utilizzato armi da fuoco e da taglio ... (msn.com)

Germania, tre persone trovate morte. La polizia: “Non date passaggi agli autostoppisti” - L’allarme lanciato dalla polizia è: “Non date passaggi a nessuno”. Tre persone sono state trovate morte in Germania, a Weitefeld nel Westerwald. La polizia sta cercando il responsabile, o i responsabi ... (msn.com)